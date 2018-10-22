После скандала, разгоревшегося на фоне слухов о связи супруга певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу с киевской тусовщицей Яной Беляевой, поклонники звезды ожидают логического завершения этой истории в виде развода.

Подруга Мурата киевлянка Каролина Коляда согласилась раскрыть все что ей известно об отношениях пары и о возможном разводе. В частности, она сообщила, что Ани Лорак помогла открыть Мурату ресторанный бизнес и всегда мирилась со слухами о связи мужа с другими женщинами, пишет издание "Собеседник".

"Раннее у нас была общая компания, мы часто отдыхали вместе. Он всегда старался поддерживать своих друзей в трудных ситуациях, и я не замечала за ним какой-то негатив. Десять лет назад он приехал на Украину из Турции, для него все тут было ново. Он не знал русского языка, обучался ресторанному бизнесу. Его во всем поддерживала Ани Лорак. И эта поддержка была скорее моральная, нежели финансовая. Да, его всегда окружали слухи и сплетни по поводу других женщин, но он это никогда не комментировал", - говорит Коляда.

Она уверена, что именно пересуды мешают семейной жизни Каролины и Мурата.

"Мне кажется, что любовь между Ани Лорак и Муратом есть и до сих пор. Настоящие чувства ведь не могут умереть за день, за два, за месяц", - говорит Коляда.

При этом она не стала отрицать слухи о разводе:

"В последний раз я видела пару вместе в марте. Это было в Москве на афтерпати Ани Лорак, посвященном премьере ее нового шоу "Дива". Тогда у них было все прекрасно. Также хочу заметить, что сам концерт был невероятным и я получила массу удовольствия благодаря Мурату. Я не хочу комментировать слухи о разводе, так как это их личное дело и в это не нужно лезть посторонним. Когда придет время и кто-то из них захочет дать комментарий, они сделают это сами", - считает Коляда.

Она также упомянула Яну Беляеву, которой приписывают роман с Муратом:

"По поводу Яны Беляевой, могу сказать только то, что они знакомы через их общего друга. Не понимаю, почему им приписывают отношения", - говорит Коляда.

Знакомая мужа певицы уверена, что Ани Лорак и Мурату удастся сохранить теплые отношения несмотря ни на что, ведь они оба души не чают в их общей дочери - семилетней Софии.

"Она - самый главный человек в жизни Мурата, он ради дочки живет и делает все. Это самое дорогое, что у него есть", - уверена Коляда.

Также, на фоне слухов о предстоящем разводе, экс-супруг Ани Лорак прокомментировал вариант возвращения к нему Каролины.