В Одессе полностью сгорел ресторан (фото) [ Редактировать ]
Утром 22 октября в Одессе на улице Генуезской, 36, сгорел ресторан Gastromania.
Огонь уничтожил отдельно стоящую постройку заведения полностью, сообщает местное издание "Град".
"Сообщение о пожаре поступило в 4:57. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит отдельно расположенное одноэтажное деревянное неработающее кафе на площади 80 квадратных метров", - прокомментировали в ГСЧС.
Пожар был ликвидирован к 6 утра. Пострадавших у результате пожара нет. Подробности ЧП устанавливаются.
Как сообщалось, в Украине на два дня, 22-23 октября, объявили чрезвычайную пожарную опасность.
по теме
В Одесі згоріли пляжні будиночки
Вогнеборцям довелося працювати у непростих умовах - заважав сильний вітер, також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі
Пожар видит полгорода: в центре Киева горит здание (видео)
В центре Киева загорелось офисное здание. Дым виден со всего правого берега
Пожар в Ичне тушат танками
В Черниговской области продолжается ликвидация пожара на военных складах
В центре Бердянска вспыхнула сауна с людьми (фото)
В Бердянске загорелась сауна, в которой находились люди. Огонь объял все здание
Масштабна пожежа в Одесі: спалахнули пляжні будинки
Вогнеборцям довелося працювати у складних умовах - заважав сильний вітер, а також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі