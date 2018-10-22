Утром 22 октября в Одессе на улице Генуезской, 36, сгорел ресторан Gastromania.

Огонь уничтожил отдельно стоящую постройку заведения полностью, сообщает местное издание "Град".

"Сообщение о пожаре поступило в 4:57. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит отдельно расположенное одноэтажное деревянное неработающее кафе на площади 80 квадратных метров", - прокомментировали в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован к 6 утра. Пострадавших у результате пожара нет. Подробности ЧП устанавливаются.

Как сообщалось, в Украине на два дня, 22-23 октября, объявили чрезвычайную пожарную опасность.