Попугай, который в австралийском питомнике для кенгуру в Новом Южном Уэльс, отличается наглостью и считает себя главным в этом заведении, сообщает издание "Вгору".

Сотрудники питомника уже не в первый раз замечают, как надоедливый попугай подбирается к кенгуру во время трапезы и кусает их за хвосты, чтобы прогнать их и спокойно насытиться самому.

На этот раз птица попыталась покусать своих сожителей за носы. Видео курьезного инцидента было опубликовано в сети. В итоге кенгуру все таки отошли на почтительное расстояние, ожидая, пока маленький наглый попугай наестся и удалится.

Ранее застрявший на крыше попугай обматерил пожарных.