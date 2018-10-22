Наглый попугай насмешил пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Попугай, который в австралийском питомнике для кенгуру в Новом Южном Уэльс, отличается наглостью и считает себя главным в этом заведении, сообщает издание "Вгору".
Сотрудники питомника уже не в первый раз замечают, как надоедливый попугай подбирается к кенгуру во время трапезы и кусает их за хвосты, чтобы прогнать их и спокойно насытиться самому.
На этот раз птица попыталась покусать своих сожителей за носы. Видео курьезного инцидента было опубликовано в сети. В итоге кенгуру все таки отошли на почтительное расстояние, ожидая, пока маленький наглый попугай наестся и удалится.
Ранее застрявший на крыше попугай обматерил пожарных.
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