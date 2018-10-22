О состоянии и травмах актеров юмористического проекта "Дизель шоу", попавших 20 октября в ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская, сообщила пресс-служба шоу в Facebook.

Выяснилось, что у Евгения Гашенко - два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы - переломы двух ребер и пальца ноги, у Александра Бережко - два перелома на ноге, у Евгения Сморигина - компрессионный перелом позвонка, разрыв связок и вывих пальца.

Также стало известно, что Олегу Иванице зашивали язык, а Виктория Булитко получила множественные ушибы.

Напомним, утром, 20 октября, артисты юмористического проекта "Дизель Шоу" попали в смертельное ДТП под Киевом. ЧП, по предварительным данным, произошло из-за водителя автобуса, который не справился с управлением.