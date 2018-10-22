Возмущенные киевляне перекрыли железную дорогу (фото) [ Редактировать ]
Утром 22 октября возмущенные плохой работой транспорта пассажиры электричек заблокировали железнодорожное сообщение на киевских станциях "Троещина" и "Петровка".
С самого утра, когда тысячи людей пытаются добраться на свои рабочие места, организация работы электричек оказалась из рук вон плохой. Электричек не было по часу, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"В надежде хоть как-то доехать на работу и домой, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка остановилась вообще. Люди перекрыли пути на станциях "Петровка" и "Троещина". Собрались огромные толпы народа", - говорится в сообщении.
Тремя днями ранее скоростной поезд "Интерсити" переехал мужчину в Киеве.
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