Теракт в Керчи: новые данные о состоянии пострадавших [ Редактировать ]
Госпитализированные дети, которые пострадали во время теракта в Керчи, находятся в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Восемь студентов, пострадавших во время бойни в оккупированном Крыму, были доставлены НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок - в состоянии средней тяжести.
Четыре девочки находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, отмечает агентство. Все доставленные в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – девочки-подростки в возрасте от 14 до 20 лет.
В общей сложности 50 человек находятся в больницах, которые пострадали после стрельбы и взрывов в колледже Керчи.
Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших в теракте возросло. Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября.
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