Госпитализированные дети, которые пострадали во время теракта в Керчи, находятся в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Восемь студентов, пострадавших во время бойни в оккупированном Крыму, были доставлены НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок - в состоянии средней тяжести.

Четыре девочки находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, отмечает агентство. Все доставленные в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – девочки-подростки в возрасте от 14 до 20 лет.

В общей сложности 50 человек находятся в больницах, которые пострадали после стрельбы и взрывов в колледже Керчи.

Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших в теракте возросло. Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября.