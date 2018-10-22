Ремонт дорог в Украине: Гройсман сообщил о результатах [ Редактировать ]
За три последних года в Украине отремонтировано и построено 6,5 тысячи километров дорог, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Я неоднократно говорил, что мы сделаем в Украине хорошие дороги", - написал Владимир Гройсман в Twitter.
Подчеркивая динамику, он сообщил, что в 2016 году отремонтировано и построено 900 километров, в 2017 году - 2 100 километров, а в 2018 году - около 3 500 километров дорог.
Я неодноразово казав, що ми зробимо в Україні хороші дороги. За останні три роки відремонтовано та збудовано близько 6500 км доріг.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 октября 2018 г.
2016 рік – 900 км,
2017 рік – 2100 км,
2018 рік – близько 3500 км.#УрядГройсмана #РемонтДоріг #Укравтодор pic.twitter.com/12Cf7KdpzX
Ранее выяснилось, что на ремонт украинских дорог нужен триллион гривен.
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