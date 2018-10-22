За три последних года в Украине отремонтировано и построено 6,5 тысячи километров дорог, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я неоднократно говорил, что мы сделаем в Украине хорошие дороги", - написал Владимир Гройсман в Twitter.

Подчеркивая динамику, он сообщил, что в 2016 году отремонтировано и построено 900 километров, в 2017 году - 2 100 километров, а в 2018 году - около 3 500 километров дорог.

Я неодноразово казав, що ми зробимо в Україні хороші дороги. За останні три роки відремонтовано та збудовано близько 6500 км доріг.

2016 рік – 900 км,

2017 рік – 2100 км,

2018 рік – близько 3500 км.#УрядГройсмана #РемонтДоріг #Укравтодор pic.twitter.com/12Cf7KdpzX — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 октября 2018 г.

Ранее выяснилось, что на ремонт украинских дорог нужен триллион гривен.