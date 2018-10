Лето подарило нам уйму крутейших концертов. Мы увидели Franz Ferdinand, BORNS, Cigarettes After Sex, Black Rebel Motorcycle Club, Gorillaz, Massive Attack, Imagine Dragons и многих других. Думалось, что осень позволит хоть немного расслабиться, но нет - на нас валится череда не менее приятных событий, хоть и не таких масштабных.

Во-первых, нас ждет очень много камерного джаза. Будут песни о любви, импровизации, квартеты, квинтеты и секстеты с лидирующими медными инструментами - трубой и саксофоном. За романтическое настроение 22 сентября отвечает Грегори Бойд, а за трубу и саксофон - Рашель Терье и Годвин Луис. Они выступят 12 и 20 октября соответственно.

Также в программе квинтет Бризи Родио, популярного в джазовых кругах, гитариста из Чикаго. Его выступление состоится 22 октября. В ноябре стоит обратить внимание на еще одного парня из Чикаго - Уилла Джейкобса и его группу. Он выступит в Киеве дважды: 6 ноября с сольной программой, а 13 ноября - сыграет кавера на Джеймса Брауна. Также в последний месяц осени не обойдется и без прекрасных дам - Джеки Кейдж (17 ноября) и Джульет Келли (27 ноября).

Снова вернется в Киев "Кровосток". Их выступление запланировано на 6 октября в клубе Atlas с новым альбомом "Ч/Б". Они его должны были представить на фестивале Atlas Weekend, но лидер коллектива, Антон Черняк, сломал ногу.

26 октября в Stereo Plaza с новым альбомом заедут Three Days Grace. Это будет третье выступление канадской рок-группы в Украине за последние два года. К нам также на постой стал кататься их бывший фронтмен Адам Гонтье. Вся группа побывала в Украине, по сути, но жаль, что не вместе.

1 ноября будет много мелахолии в Atlas от двух британцев, которые образуют дуэт Seafret. Они хорошо выступили в прошлом году на Atlas Weekend, даже поставив к себе на обложку в Facebook фотографию киевского концерта. Теперь наступила очередь большого сольного концерта. В тот же день во Дворце спорта будет развлекать киевлян молдаван Дан Балан. Четыре слова подряд с буквой "н" на конце. Это просто совпадение.

3 ноября впервые в Украине выступит Монеточка - поп-звезда из России, которая поет милые песни с ужасающе точной актуальной повесткой дня. Одни ее называют второй Земфирой, другие - бесталанной однодневкой. Какой она будет в Киеве решит сам зритель. 15 ноября нам светит большой концерт казахского рэпера Jah Khalib с новым альбомом, а 17 ноября - не менее большой концерт Pianoбой по той же причине.

22 ноября к нам снова приедут электронщики из вымышленного государства Kadebostany, а 26 ноября будет большой концерт трибьют-группы Brit Floyd, которая исполнит полностью легендарный альбом Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon.

Билеты на эти события можно купить на сайте TicketsBox. Смотрите на зал в 3D-модели, выбираете подходящее место, оплачиваете любым удобным для вас способом. И вуаля - вы обладатель приятных ощущений в осенний вечер.