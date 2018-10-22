Програма "Тебе чекають вдома" - це можливість повернутися до мирного життя

Поки наші військові боронять свої рубежі на землі, у повітрі триває інша війна. Волонтери за допомогою безпілотників розкидають листівки над позиціями ворогів і пропонують їм здаватися. Докладніше Руслан Смєщук.

Це волонтери фонду "Сестри перемоги". Вони проводять аеророзвідку для українських військових. Проте сьогодні завдання особливе. Прямо на позиціях бойовиків буде поширено інформацію, як можна для них особисто припинити війну.

"Кидать лістовки - "Программа СБУ - тебе чекають вдома". Може хто одумається та пойме, що він воює проти своєї країни. Чим їм там мозги задурманили, але ж треба розуміть, що Україна єдина".

Програма "Тебе чекають вдома" - це можливість повернутися до мирного життя для тих українських громадян, котрі стали на бік бойовиків, але зрозуміли, що схибили. Вони навіть могли брати участь у бойових діях, головне - не скоювати воєнних злочинів. За таких умов бойовик може звернутися до СБУ, добровільно здатися та співпрацювати зі слідством. Тоді суд - звільняє його від в'язниці. Таким чином до нормального, мирного життя повернулися вже декілька сотень бойовиків.

"Во время службы в ЛНР грабежей и других тяжких преступлений не совершал. Но я понимал, что мое сотрудничество с ополченцами ЛНР уголовно наказуемо. И рано или поздно меня могут посадить или арестовать. Услышав от брата о программе СБУ "Тебя ждут дома" - я обратился в СБУ".

Тим часом, волонтери заряджають листівки у спеціальний бокс безпілотника.

"Листівки знаходили в районі Спартака, даже показували по їхньому телебаченню. І по всьому фронту. І вроде би були випадки добровольної здачі окупантів".

Останні передстартові перевірки. І безпілотник - здіймається в небо.

Проте на висоті близько ста метрів виникають проблеми. Російські станції радіоелектронної боротьби, яких на Донбасі зараз дуже багато, намагаються зламати захист дрона.

"Занимаем нужный эшелон. Опа опа опа - подавление РЭБ. Глушать - капец. Буває не трогають, а буває глушать. Погано коли в самому началі, не дають піднятися. Не дають".

Проте, аеророзвідка має свої секрети й технології і безпілотник все-таки виконує місію. Можливо, для когось із бойовиків - це стане шансом на мирне життя.