Катастрофа Су-27: що сталося при виконанні маневру?

І одна з найбільш трагічних і резонансних новин цього тижня. Авіакатастрофа винищувача Су-27 на льотних навчаннях. Що саме сталося при виконанні маневру? Чому два наддосвідчених пілоти - українець та американець - не змогли врятуватися? На ці питання має дати відповідь слідство