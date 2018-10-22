Перші золоті медалі на "Іграх Нескорених" у Сіднеї здобули українці. Ветерани АТО Олександр Білобоков та Сергій Ільчицький показали найращий результат у веслуванні на тренажерах. А напередодні - бронзу українській збірній приніс Денис Фіщук, він здолав дистанцію в індивідуальній велогонці за 2 хвилини 30 секунд і вийшов на третє місце.

Срібло взяли господарі змагань - австралійці. Першість виборола Англія.

Invictus Games - міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Участь у них беруть колишні військові, які зазнали травм під час служби. Заснував "Ігри" британський принц Гаррі. Цьогоріч до змагань залучені збірні 18-и країн світу.