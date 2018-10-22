21 октября в результате обстрела Марьинки Донецкой области получил ранение мирный житель.



"Огонь велся по направлению оккупированного населенного пункта Трудовский. В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б., 1978 года рождения, который в момент попадания в него вражеской пули находился на собственном приусадебном участке", - сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook 22 октября.

В настоящее время раненый находится в районной больнице в Курахово.

Также 21 октября трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.