Атака на Марьинку: ранен мирный житель [ Редактировать ]
21 октября в результате обстрела Марьинки Донецкой области получил ранение мирный житель.
"Огонь велся по направлению оккупированного населенного пункта Трудовский. В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б., 1978 года рождения, который в момент попадания в него вражеской пули находился на собственном приусадебном участке", - сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook 22 октября.
В настоящее время раненый находится в районной больнице в Курахово.
Также 21 октября трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
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