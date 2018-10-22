7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових. Саме таку кількість медалей здобули українські спортсмени на Юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині. Медалі найвищого ґатунку - хлопці та дівчата здобули у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці. За неофіційним командним заліком цьогоріч наша команда увійшла до десятки найуспішніших збірних серед двохсот шести країн-учасниць.

Сьогодні вранці 55 юних атлетів-чемпіонів уже повернулися із Буенос-Айреса до Києва. Про враження та плани розповіли нашим журналістам.

"Це не тільки моя медаль. Це медаль всіх, хто доклав зусилля для того, щоб я потрапила на цю олімпіаду. Це медаль мого тренера, моїх батьків, всієї України. В мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, аніж на медалі", - розповідає Катерина Чорній, переможець Юнацьких Олімпійських Ігор, фехтування.

"Дуже серйозні змагання були для мене і для моєї всієї команди. Складно було морально тому, що треба було налаштувати себе. Я дуже радий, що заборов хоча б третє місце. Далі буду боротися, щоб стати першим", - говорить Дмитро Гонта, переможець Юнацьких Олімпійських Ігор, кульова стрільба.