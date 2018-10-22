Справжня епопея з ремонтом мостів на Прикарпатті. Десятки переправ руйнуються просто на очах, деякі вже обвалилися, решта - можуть упасти будь-якої миті. Серед перших у списку - автомобільний міст у селі Буковець. Чому чиновники не квапляться з ремонтом - розкажуть наші кореспонденти.

Дорога через Буковецький перевал з'єднує два гірські райони Прикарпаття - Косівський та Верховинський. Іще недавно тут було бездоріжжя. Нині полотно нарешті відремонтували. А от аварійний міст навіть не чіпали.

"Їдуть ці лісовози великі, то дерево возять, то ліс, і то дуже там гримить. Міст побудований вже шістесять років", - розповідає Марія Максимів, жителька села Буковець.

Сьогодні міст нагадує справжню руїну, самі вибоїни та тріщини. Нещодавно переправа частково обвалилась. Косівчанка Галина Боднарук востаннє була тут кілька місяців тому - відвідувала маму. Від побаченого нині жінка жахнулась.

"За два місяці так якби тут був землетрус. Цієї ями не було відколи я була тут. За два місяці приїду то моста не буде, а якщо моста не буде, то життя не буде", - говорить Галина Боднарук, жителька Косова.

Опинитися у проваллі бояться й водії. Та їхати мусять.

"Трохи боїмося, але що робити, інакшої дороги нема. Треба сюди і мусимо їхати сюди", - говорить Андрій, таксист.

Велика тріщина, через яку видніється провалля. І неозброєним оком помітно, що міст уже повільно сповзає донизу. Все, що зробили дорожники - це огородили аварійну ділянку бетонними блоками і ось такою ледь помітною стрічкою.

Ледь не влетів у бетонний обмежувач водій Іван. На щастя, їхав нешвидко.

"Я помаленько їхав та й не шокує, якби на скорості, то би певно влетів на нього", - каже Іван, водій.

Відповідальна за цей міст обласна служба автодоріг. Коли збираються почати тут ремонт і чому аварійна ділянка досі без попереджувальних знаків - дізнатися в дорожників нам не вдалося. Спочатку призначили зустріч, а потім просто відключили телефон.

Більше пощастило колегам-журналістам. Дорожників вони впіймали, але довідатися змогли - небагато.

"- Хтось провіряв той міст? - Так обстеження мостів проводять двічі на рік, проводять навесні. Є акти обстеження тепер у вересні - Запитання були по мосту? Ви знаєте про який я міст говорю? - Якщо точно, я добре не знаю", - відповідає Людмила Стражник, фахівець із зв'язків зі ЗМІ Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Поки чиновники з'ясують, про який саме міст ідеться, місцевим жителям залишається лише плекати надію, що переправа до того часу не обвалиться.