У Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору. Розташований він неподалік набережної озера Онтаріо.

У центрі споруди - скульптура українського митця Петра Дроздовського "Гірка пам'ять дитинства".

В офіційній церемонії відкриття участь взяли кілька сотень людей. Серед них - мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.