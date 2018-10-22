Восьмирічний Дмитро потребує термінової дороговартістної операції [ Редактировать ]
У Черкасах родина восьмирічного Дмитра Бойка бореться за його життя. У червні лікарі виявили в хлопчика гострий лімфобластний Т-клітинний лейкоз і весь цей час дитина перебуває на хіміотерапії. Та тільки нею хворобу не перемогти, терміново необхідна пересадка кісткового мозку.
Ще тиждень тому Дмитрик був веселим і жвавим, а сьогодні - ледве розмовляє. За останні два дні у малого стрімко погіршилося самопочуття. В палату до нього лікарі категорично нікого не пускають - через сильну вразливість організму. Це все після курсу високодозової хіміотерапії, яку хлопчику провели в Києві, - розповідає мама. У Черкасах він зараз на реабілітації, щоб знову вирушити до столиці.
" - Дімочка, як ти себе почуваєш?
- Нормально.
- Нормально, я буду переводить, бо ми еле оттягуємо язик. Кажи, дяді, тьоті. Всі дивляться, всі чужі, нікого ми не знаємо".
Біля сина мама Віталіна намагається не видавати розпачу, але за межами палати - зривається. Вона досі не вірить у те, що сталося. Лімфому у її сина виявили цьогоріч улітку і ось вже чотири місяці вони не виходять з лікарень.
"Бабуся цоьмала і за вухами лімфоузли нащупала і каже, ти знаєш, піди здай аналіз крові. От так ми зустрілися з цим аналізом і з цією хворобою. Не знаю, що казать, я взагалі в розпачі. В розпачі вся сім'я - у нас одна дитина", - говорить Віталіна Платонова, мама Діми.
У прогнозах медики намагаються бути стриманими - малий в найвищій групі ризику. Хіміотерапією онкологи намагаються лише стримати прогресування хвороби, але шанс на життя дитині може дати лише термінова пересадка кісткового мозку.
"Він готовиться до трансплантації. Часу немає і ми отримуємо все що необхідно. Дитина повинна отримати і увійти у нормальну ремісію. Хороший хлопчик, він старається, він нам допомагає в цьому. Ми працюємо разом над цим", - розповідає Анна Савохвал, дитячий гематолог Черкаського обласного онкодиспансеру.
Таких операцій в Україні поки що не роблять, а за кордоном пересадка кісткового мозку коштує 150 тисяч євро. Щоб зібрати необхідну суму родина Дмитрика вже продає свою квартиру і автомобіль, та цих грошей ледь вистачить на третину вартості операції.
Допомогти Дмитрикові подолати смертельну недугу може кожен охочий. Реквізити ви зараз бачите на екрані, також їх можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.
Платонова Віталіна Вікторівна - мама Дмитра Бойка
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