Ірина не тільки сама створює колажі, а й інших навчає цього

Картини в техніці колажу. Художниця Ірина Вале створює незвичайні шедеври з вирізок із радянських журналів. Її мета - поєднати в одне ціле колишнє й теперішнє. Як вирізаний світ оживає у руках майстрині - далі в сюжеті.

"Я переборчивая в картинках, то есть я стараюсь сразу смотреть какие темы мне интересны".

Художниця Ірина Вале створює картини за допомогою вирізок зі старих радянських журналів. У своїх роботах майстриня намагається знайти місце людини у світі, розкриває теми пам'яті, часу та взаєморозуміння поколінь.

"Тут такой прием, тут всего два элемента. Но они создают вместе третий. В коллаже важны не сами элементы, а связи, то есть человек сам додумывает почему эти две картинки именно здесь находятся", - розповідає Ірина Вале, художниця.

Особливістю робіт Ірини є те, що вона створює одразу 10 колажів на одну тему. На таку добірку йде від двох днів до тижня. Усе починається з пошуку журналів. Це переважно "Огоньок" та "Вокруг света". Потім найважливіше - потрібно обирати фон та контрасне зображення.

"Ну как раз суть в том, чтобы сопоставлять несопоставимое. А если это можно видеть в реальности, то зачем такое вообще делать. Поэтому в моих работах есть такие контрасты как природа и здания, технологии, то есть современность".

Після склеювання деталей і оформлення - робота готова. У цій сфері Ірина розвивається вже два роки. За цей час побувала зі виставками своїх картин у Німеччині та Франціїї. Каже: таке мистецтво - не для всіх.

"Мы живем в эру технологий, когда мы просто километры контента листаем каждый день. И мы просто не останавливаемся на картинках не смотрим, не рассматриваем, а тут все такое мелкое, скрупулезное. То есть нужно время чтобы вникнуть", - говорить Ірина Вале, художниця.

А щоб результат був унікальний, каже художниця, потрібно надихатися не тією сферою, в якій працюєш, а чимось кардинально іншим.

"То есть, если я хочу сделать коллажи, то я не смотрю коллажи, не вдохновляюсь ими. Я просто листаю журналы, хожу на выставки, смотрю фильмы, какие-то визуальные образы, тогда это первинный материал", - розповідає Ірина Вале, художниця.

Ірина не тільки сама створює колажі, а й інших навчає цього. Запевняє: навіть з одного матеріалу роботи в кожного виходять різні. Художниця мріє надалі працювати з більшим розміром зображення. Та оскільки журнали великого формату знайти складно, деталі планує домальовувати олією.