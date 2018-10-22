Львица загрызла отца своих детей [ Редактировать ]
В зоопарке Индианополиса в США львица по кличке Зури загрызла находящегося с ней в вольере самца Найака, отца ее потомства, сообщает The Sun.
По словам сотрудников, они услышали рычание и, придя к вольеру со львами, обнаружили льва атакованным львицей Зури. Инцидент произошел на глазах у одной из их дочерей. Львица вцепилась в шею самца и не отпустила до тех пор, пока он не задохнулся.
В 2015 году у них появилось на свет потомство - трое детенышей. За все это время между ними не наблюдалась агрессия, отметили работники. Пока специалисты не могут объяснить странное поведение львицы.
Животные по-разному реагируют как на своих сородичей, так и на людей. Так, лев устроил "горячую встречу" туристам в Крыму.
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