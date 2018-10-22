Авто дважды раздавило ребенка в Одесской области [ Редактировать ]
В селе Белолесье Одесской области водитель микроавтобуса дважды совершил наезд на годовалого мальчика, в результате чего ребенок погиб на месте.
Трагедия произошла возле одного из частных домов, где велись масштабные строительные работы, сообщает местное издание "Бессарабия INFORM" 22 октября.
"Пока отец руководил процессом, а мать уехала в районный центр, их сын, которому исполнился только один год и два месяца, остался без пристального внимания взрослых. Вместе с другими детьми мальчик играл на улице. В какой-то момент от дома начал отъезжать микроавтобус. По словам водителя, он начал движение назад и видел, как дети разбежались в стороны. Мужчина не предполагал, что в "мертвой" зоне оказался маленький мальчик", - говорится в сообщении.
В результате автомобиль дважды переехал ребенка. От полученных многочисленных телесных повреждений малыш погиб на месте происшествия.
Разъяренные свидетели избили водителя. После обследования и оказания медицинской помощи водителя отправили в Одессу ожидать решения суда.
Ранее, 20 октября, артисты проекта "Дизель Шоу" попали в смертельное ДТП под Киевом.
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