Курс доллара незначительно упал по отношению к гривне. Фото: podrobnosti.ua

22 октября средний курс покупки и продажи доллара в обменных пунктах украинских банков упал по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, средний покупки американской валюты упал на 0,27 копейки до 27,9610 гривны, а средний курс продажи упал на 0,53 копейки - до 28,2370 грн, сообщает "Ліга.Финансы".

Таким образом, максимальный курс покупки доллара составил 28,05 гривны, минимальный курс продажи – 28,1 гривны за доллар.

При этом, средний курс покупки евро вырос на 6,70 копейки до 32,0600 гривны, а средний курс продажи вырос на 6,60 копейки до 32,6370 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,28 гривны, купить дешевле - за 32,45 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 копейки и составляет 3,862 гривны. Средний курс продажи вырос на 0,5 копейки и составляет 4,353 гривны.

Максимальный курс наличной покупки - 4,2 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,2 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 22 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".

На 22 октября НБУ установил официальный курс на уровне 28,18 гривны за доллар, повысив его сразу на 15 копеек.