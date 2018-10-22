Курс доллара упал в обменниках 22 октября [ Редактировать ]
22 октября средний курс покупки и продажи доллара в обменных пунктах украинских банков упал по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, средний покупки американской валюты упал на 0,27 копейки до 27,9610 гривны, а средний курс продажи упал на 0,53 копейки - до 28,2370 грн, сообщает "Ліга.Финансы".
Таким образом, максимальный курс покупки доллара составил 28,05 гривны, минимальный курс продажи – 28,1 гривны за доллар.
При этом, средний курс покупки евро вырос на 6,70 копейки до 32,0600 гривны, а средний курс продажи вырос на 6,60 копейки до 32,6370 гривны.
Продать евро дороже можно за 32,28 гривны, купить дешевле - за 32,45 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 копейки и составляет 3,862 гривны. Средний курс продажи вырос на 0,5 копейки и составляет 4,353 гривны.
Максимальный курс наличной покупки - 4,2 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,2 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 22 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".
На 22 октября НБУ установил официальный курс на уровне 28,18 гривны за доллар, повысив его сразу на 15 копеек.
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