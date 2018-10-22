Следователи Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) не смогли провести следственный эксперимент на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, заявил на брифинге 22 октября руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что уже через неделю, или дней через 10, могут начаться работы (по строительству мемориального комплекса – ред.), а до настоящего времени не перенесен этот Мемориал временный, чтобы мы могли провести качественные следственные эксперименты, которые нельзя провести качественно, потому что он мешает. Сложилась ситуация безвыходная практически", - сказал Горбатюк, передает "Українська правда".

Следователи по этому поводу еще в июле обращались в Киевскую администрацию, чтобы там не разрешали никаких изменений на участке - таких как срезание деревьев, или снятие лайтбоксов - до завершения следственного эксперимента.

"Прокурором было издано постановление о запрете любых изменений до завершения следственных экспериментов в июле месяце. И одновременно было направлено письмо в КГГА, чтобы перенести этот Мемориал, предварительно получено согласие у семей Небесной сотни. Но с июля наши просьбы не находят отклика у КГГА и, соответственно, вы видите, не переносится (Мемориал – ред.), и тормозится проведение следственных экспериментов", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что следователи обращались в суд с ходатайством об аресте участка.

"Мы обратились в суд, чтобы наложить арест на этот участок до завершения следственных экспериментов. И в судебном заседании судья прокурору сказал, что удовлетворяет это требование. Но представьте себе - потом, когда прокурор пришел получать решение, то было написано, что суд отказал в удовлетворении ходатайства в аресте", - возмутился Горбатюк.

Сейчас следователи к этому участку приступить не могут.

"Следственный эксперимент привязан к началу строительства. Если говорят, что 24 октября должны быть результаты тендера, после которого уже будет победитель, который сможет приступать к работам, то уже 24-25 октября мы должны завершить эксперимент. Но мы к нему приступить не можем", - сказал Горбатюк.

По его словам, может получиться так, что завершить следственный эксперимент не получиться.

"Есть угроза, что просто начнутся эти работы, и эксперимент следственный не будет завершен", - сказал руководитель следственного управления ГПУ.

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