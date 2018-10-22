Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать магазин в Оболонском районе, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Продавщица одного из магазинов на улице Богатырской позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный забежал в помещение и угрожает взорвать гранату. Злоумышленнику удалось убежать до приезда полиции. Однако женщина представила детальное описание мужчины.

Сотрудники полиции начали отрабатывать прилегающую территорию и вскоре обнаружили гражданина, похожего по ориентировке. Мужчина начал заметно нервничать, как только полицейские приблизились к нему и всячески избегал разговора с инспекторами. В помойке неподалеку патрульные обнаружили предмет, похожий на гранату. В итоге подозреваемый признался, что это его граната, а действия, совершенные им в магазине - просто неудачная шутка.

Ранее в Киеве мужчина ради мести заминировал собственную квартиру.