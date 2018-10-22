Знаменитое кресло Хокинга продадут на аукционе [ Редактировать ]
Личные вещи знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга, включая его инвалидное кресло, продадут на аукцион.
Всего аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции, передает "Униан".
Также с молотка уйдет и одна из пяти копий докторской диссертации на тему "Свойства расширяющихся вселенных". Документ оценивается в сумму от $130 тыс. до $195 тыс.
Стартовая цена инвалидного кресла ученого - от $13 тыс. до $19,5 тыс.
Легендарный ученый скончался 14 марта 2018 года в Великобритании.
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