Личные вещи знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга, включая его инвалидное кресло, продадут на аукцион.

Всего аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции, передает "Униан".

Также с молотка уйдет и одна из пяти копий докторской диссертации на тему "Свойства расширяющихся вселенных". Документ оценивается в сумму от $130 тыс. до $195 тыс.

Стартовая цена инвалидного кресла ученого - от $13 тыс. до $19,5 тыс.



Легендарный ученый скончался 14 марта 2018 года в Великобритании.