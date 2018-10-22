Шахтеры Лисичанска отказались подниматься на поверхность [ Редактировать ]
В Луганской области горняки шахты имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь" бастуют под землей, требуя выплаты долгов по зарплате.
21 октября на поверхность отказались подняться 33 работника. Позже семерым горнякам пришлось подняться на поверхность по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
"Под землей остаются все, кто остался вчера. Профсоюзы организовали им сегодня питание и воду. А так они почти сутки были без еды" - сообщил Волынец.
По его словам, среди прочего, шахтеры требуют погашения задолженности по выплате зарплат, которая на сегодняшний день составляет около 170 миллионов гривен. Также шахтеры требуют отставки гендиректора "Лисичанскуголь" Валентина Киселева.
Ранее горняки из Селидово Донецкой области перекрыли дорогу на Покровск.
по теме
Забастовка шахтеров: горняки перекрыли дорогу на Покровск
Долг по зарплате на предприятиях "Селидов-уголь" составляет больше 250 миллионов гривен - шахтеры не получают денег уже 4 месяца
Оппоблок вимагає погасити борги перед працівниками вугільної промисловості - Юрій Бойко
До парламенту прийшли сьогодні представники профспілок Луганській області - вимагали погасити заборгованості по зарплатам та провести засідання уряду
Сергій Каплін вимагає справедливо перерахувати пенсії, надати доступні субсидії та виплатити заборгованості
Акція за права незахищених верств населення має відбутися вже завтра. За словами нардепа Сергія Капліна - до таких дій українців підштовхнула бездіяльність влади
Шахтеры прифронтового поселка могут остаться без средств к существованию (видео)
Кризис в прифронтовом поселке Горское Луганской области. Местная шахта, единственное крупное предприятие, которое обеспечивает работой весь поселок, остановилась
Прем'єр Великої Британії оголосила про готовність умов виходу з ЄС
Близько сотні тисяч людей напередодні взяли участь в акції проти Брекзіту в Лондоні. Вимагали другого референдуму про вихід Великої Британії з ЄС. Завершили ходу мітингом біля парламенту