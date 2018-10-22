В Луганской области горняки шахты имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь" бастуют под землей, требуя выплаты долгов по зарплате.

21 октября на поверхность отказались подняться 33 работника. Позже семерым горнякам пришлось подняться на поверхность по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Под землей остаются все, кто остался вчера. Профсоюзы организовали им сегодня питание и воду. А так они почти сутки были без еды" - сообщил Волынец.

По его словам, среди прочего, шахтеры требуют погашения задолженности по выплате зарплат, которая на сегодняшний день составляет около 170 миллионов гривен. Также шахтеры требуют отставки гендиректора "Лисичанскуголь" Валентина Киселева.

Ранее горняки из Селидово Донецкой области перекрыли дорогу на Покровск.