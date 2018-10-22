Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных", - написал он.

За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 км.

Как уточнили в "Укроборонпроме", во время ремонта "Урагана" полностью восстановили все узлы и агрегаты РСЗО.

"Широкий спектр реактивных снарядов для "Урагана" позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие объекты противника", - отметили в концерне.

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