ВСУ получили партию "Ураганов" (видео) [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
"Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных", - написал он.
За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 км.
Как уточнили в "Укроборонпроме", во время ремонта "Урагана" полностью восстановили все узлы и агрегаты РСЗО.
"Широкий спектр реактивных снарядов для "Урагана" позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие объекты противника", - отметили в концерне.
Ранее мы писали о том, что Меркель сделала громкое заявление относительно оружия.
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