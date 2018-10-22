Больше 30 гривен за доллар: что будет с украинской валютой [ Редактировать ]
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует обменный курс гривни к доллару на уровне 29,5 грн/долл до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте агенства.
К концу 2019 года обменный курс составит 30,30 грн/долл., к концу 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл.
По прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в текущем году, 7,5% - в 2019, по 7% - в 2020 и 2021.
Агентство ожидает, что рост ВВП составит 3% в этом году, 2,5% - в 2019, по 3% - в 2020 и 2021.
Также агентство подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В, со стабильным прогнозом.
Ранее мы писали о том, что курс доллара упал в обменниках 22 октября.
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