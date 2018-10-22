В Днепре пропала 15-летняя девочка [ Редактировать ]
В Днепре пропала 15-летняя Марьяна Артемоновна Раковица. 21 октября в 11:00 девочка вышла из дома, но так и не вернулась, сообщает "Информатор".
Куда отправилась девочка - неизвестно. До настоящего момента Марьяна не вернулась. Раньше подросток неоднократно сбегал. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, длинные темно-красные волосы.
Девочка была одета в черные кроссовки, черные штаны и черную куртку. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Марьяны Раковицы, просьба сообщить на линию "102" или по телефонам: (098) 633-06-69, (093) 446-56-27, (093) 927-10-01, (067) 568-61-99.
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