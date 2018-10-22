Украинцам угрожает опасная болезнь [ Редактировать ]
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предупредила украинцев об опасной болезни. Осенью за гражданами "охотятся" не только насморк и простуда, также осложняется протекание многих хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, написала политик на своей странице в Facebook.
Во многих случаях происходит обострение такого распространенного заболевания, как артериальная гипертензия - гипертонический криз", заявила Супрун. Она напомнила, что гипертонический кризис - это внезапное и значительное повышение артериального давления от базового уровня.
Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение АД, которое осложняется смертельно опасными состояниями, в частности развитие мозгового инсульта, инфаркта миокарда, отека легких. Также она перечислила симптомы при которых необходимо вызывать скорую помощь:
-интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;
-нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;
-интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройством зрения;
-тошнота и рвота;
-одышка;
-судороги;
-обмороки;
-выраженные тревожные расстройства.
По ее словам, лучшим способом предотвращения гипертонического криза является эффективное взаимодействие с врачом. Не менее важно придерживаться здорового образа жизни.
Ранее Ульяна Супрун рассказала, как нужно обращаться с пациентами.
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