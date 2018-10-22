Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предупредила украинцев об опасной болезни. Осенью за гражданами "охотятся" не только насморк и простуда, также осложняется протекание многих хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, написала политик на своей странице в Facebook.

Во многих случаях происходит обострение такого распространенного заболевания, как артериальная гипертензия - гипертонический криз", заявила Супрун. Она напомнила, что гипертонический кризис - это внезапное и значительное повышение артериального давления от базового уровня.

Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение АД, которое осложняется смертельно опасными состояниями, в частности развитие мозгового инсульта, инфаркта миокарда, отека легких. Также она перечислила симптомы при которых необходимо вызывать скорую помощь:

-интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;

-нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;

-интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройством зрения;

-тошнота и рвота;

-одышка;

-судороги;

-обмороки;

-выраженные тревожные расстройства.

По ее словам, лучшим способом предотвращения гипертонического криза является эффективное взаимодействие с врачом. Не менее важно придерживаться здорового образа жизни.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, как нужно обращаться с пациентами.