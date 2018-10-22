В Евросоюзе призывают сохранить ракетный договор [ Редактировать ]
В Евросоюзе надеются, что США и Россия продолжат переговоры и смогут сохранить в силе договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявила представитель главы европейской дипломатии Майя Косьянчич, пишет "Интерфакс-Украина".
"Нужно, чтобы США и Россия сохраняли конструктивный диалог, нацеленный на спасение этого договора и на его полную и подлежащую верификации имплементацию", - сказала она.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз отменил экстренный саммит по Brexit.
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