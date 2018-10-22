У США дедалі більше пенсіонерів працюють після 70

Вони складають багажні візки в аеропортах, працюють продавцями або касирами, тоді як усі їхні однолітки вже вийшли на заслужений відпочинок. Таке явище у США стає дедалі звичнішим. Сенді Торп - 76. Вона - одна з тих літніх американців, які продовжують працювати на пенсії