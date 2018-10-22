Поплавский представил свою книгу "Ректор" в Кембриджском университете [ Редактировать ]
Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский 19 октября представил свою новую книгу "Ректор" в Кембриджском университете (Великобритания). Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Для меня большая честь и ответственность выступать в учебном заведении мирового уровня! Эта книга об успехе, верности мечте и смелости мечтать. О моей формуле счастья – эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером! Об азарте в достижении цели и цели, которая становится путем длиною в жизнь. Когда меня спросили, что же является главным делом моей жизни, я ответил – университет, а главной общественной ролью – ректор!" – заявил Поплавский.
В пресс-службе ректора отметили, что в презентации приняли участие ректоры европейских вузов, представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги из Украины.
Профессор Кембриджского университета Питер Милбарк во время автограф-сессии отметил, что книга интересно и доступно рассказывает об истории создания бренда – Университета культуры, об инновационных имиджевых и маркетинговых стратегиях. Также он заявил, что книга имеет научную и историческую ценность, потому что в ней отражены особенности становления украинской системы образования.
Книга "Ректор" будет доступна в читальном зале библиотеки Кембриджского университета.
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