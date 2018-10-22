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Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, получивший жуткую травму в матче АПЛ против "Тоттенхэмом", надолго выбыл из строя.

По информации английских изданий, худшие предположения подтвердились: 28-летний футболист порвал ахиллово сухожилие, и 22 октября в одной из элитных лондонских клиник перенес операцию.

"Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба", - именно так прокомментировали в "Вест Хэме" травму Ярмоленко.

Сроки восстановления после подобного рода травм составляют порядка полугода, то есть уже сейчас можно смело утверждать, что сезон в АПЛ для лидера "сине-желтых" закончен. Более того, Андрей пропустит ближайшие матчи за сборную Украины (16 ноября в Лиге наций против Словакии, 20 ноября - товарищеский поединок против Турции и две игры в марте 2019 года в рамках отбора к Евро-2020).

Днем ранее украинской теннисистке Элине Свитолиной стало плохо во время пресс-конференции, посвященной ее победе над Петрой Квитовой в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA.