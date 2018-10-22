По прогнозам украинского синоптика Натальи Диденко 24-25 октября в Украину ворвется циклон. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Новая неделя будет бросать в разные стороны. Завтра - похолодание до +6+10 градусов, небольшой дождь на западе и севере плюс Виннитчина. На востоке, юге и в большинстве центральных областей еще +10+16 градусов и сухо", - говорится в сообщении.

Синоптик отмечает, что 24-25 октября в Украину ворвется циклон с северо-запада Европы.

"В соответствии...дождища, ветрища, дальнейшее похолодание уже везде до +5+10 градусов, на юге +8+12 градусов. Ночью - до небольших минусов. Возможен мокрый снег!", - отмечает она.

26 октября - выравнивание синоптической ситуации, циклон покинет пределы Украины.

На выходных, 27-28 октября, солнце вытеснит осадки, везде опять потеплеет, отмечает синоптик.

В Киеве 23 октября будет облачно, возможен небольшой дождь, днем около +9 градусов.

"24-25 октября доставайте толстые пуховики с капюшоном и практично зимние ботинки и не паркуйте машины под старыми деревьями и билбордами: днем не выше +6, +7 градусов, дождь будет бить сильным штормовым северо-западным ветром, при приближении температуры воздуха до +1+3 градусов, местами возможен мокрый снег. В конце недели погода успокоится, выходные в столице вновь появится солнце и потеплеет до +14+19 градусов", - говорится в сообщении Натальи Диденко.

Ранее климатологи заявили, что часть Украины "уйдет" под воду.