Прихожане мечети в турецкой провинции Ялова целых 37 лет молились не в ту сторону Мекки, как того требуют исламские предписания, пишет "Униан".

Выяснилось, что мечеть была повернута к священному городу под неправильным углом. В 1981 году строители допустили ошибку из-за которой направление к Мекке было смещено на 33 градуса. Имам мечети Иса Кайя спас положение и выложил на полу молельного помещения указатели верного направления для молитвы.



В мечеть уже прибыли представители религиозной власти, чтобы осмотреть нарушение, а всех прихожан оповестили о допущенной ранее ошибке. Имам более высокого ранга напомнил им, что согласно исламу, совершение молитвы не в сторону Мекки не считается грехом, если верующий не знал о верном направлении. Интерьер мечети намерены позднее полностью перестроить.

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