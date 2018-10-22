Ярмольник и Алферова попали в "черный список" Украины [ Редактировать ]
Российского актера и телеведущего Леонида Ярмольника внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.
В том числе 22 октября в список кроме Ярмольника внесли и российскую актрису Ирину Алферову.
Леонид Ярмольник - советский и российский актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Лауреат Государственной премии России (2000). Дважды лауреат премии "Ника" (2000, 2015).
Ирина Ивановна Алферова - советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России.
Ранее мы писали о том, что российским пранкерам запретили въезд в Украину.
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