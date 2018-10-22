В городе Керчь произошел еще один взрыв - в здании рядом с политехническим колледжем, где на прошлой неделе погибли 21 человек. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Взрыв произошел в понедельник, 22 октября, в здании на улице Войкова 1-А. Его арендует религиозная организация "Добрая весть".

По сообщению спасателей, "произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания".

В результате инцидента пострадал один человек, 13 человек эвакуировали из здания. По версии МЧС России, причиной взрыва стало неосторожное обращение с баллоном при его замене.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.