Підвищення ціни на газ не торкнеться малозабезпечених громадян - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Підвищення ціни на газ не торкнеться малозабезпечених громадян. Про це заявив президент під час виступу з нагоди річниці створення Рахункової Палати. Петро Порошенко повідомив, що вже передав уряду доручення про розширення програми субсидій та збільшення її фінансування.
"Як президент я поставив Уряду дуже жорстку вимогу - ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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