Мар'їнку та Павлополь бойовики накрили вогнем гранатометів [ Редактировать ]
Троє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти зо два десятки разів відкривали вогонь по позиціях армійців. Опорні пункти біля Кримського на Луганщині бойовики атакували з 82-міліметрових мінометів, 82-ий і 120-ий калібри застосували в Приазов'ї - проти оборонців Водяного і Широкиного.
З гранатометів та стрілецької зброї цілили по захисниках Пісків, Мар'їнки та Павлополя. За даними розвідки, протягом доби вісьмох окупантів знищено, ще двох поранено.
Сьогодні зранку ворожі провокації зафіксували поблизу Новотроїцького та Мар'їнки.
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