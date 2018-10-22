Поки що міська влада ніяк не реагує на запити генпрокуратури та активістів

Батьки героїв Небесної сотні вимагають перенести меморіал пам'яті їхнім дітям. На вулиці Інститутській, де відбувалися ті трагічні події - вони провели брифінг. То чи перенесуть Музей революції гідності і чому для батьків загиблих хлопців це так важливо? Матеріал Геннадія Вівденка.

На вулиці Інститутський і столиці досі сліди подій лютого 2014 року. Ось це від снайперських куль. Тут має бути меморіал героїв Небесної сотні. От як раз з цим виникають певні непорозуміння.

"Це місце називають ще й пятачок смерті".

Саме тут від куль загибли відразу декілька активістів майдану. Трагічні кадри тоді облетіли весь світ. Їх загибель докорінно змінили Україну майже п'ять років тому. Згодом на цьому місці був побудований меморіал.

Дві стели з зображеннями героїв небесної сотні та хрест. І ось зараз - самі ж рідні героїв вимагають тимчасово перенести меморіал пам'яті.

"Зараз це треба в найкортший термін з меншим ущербом безболісно це зробити - пересунути у сторону зробити експеримент потім повернути на місце до чергової річниці. От вся суть", - говорить Володимир Голоднюк, заступник ГО "Родина Небесної сотні", батько загиблого.

І прокуратура, і батьки героїв небесної сотні вважають, що і нинішній пам'ятний знак заважає слідчим діям. Конкретніше не дає змоги змоделювати траєкторію прольоту снайперських куль, щоб точно встановити вбивць активістів Євромайдану.

"Проведення слідчих експериментів зараз повторно необхідно тому що під час судових засідань - розглядів - з'явилася нова інформація від потерпілих нове відео. Ми встановили багато моментів влучання куль які треба перевірити звідки були постріли, і яким чином загинули ці потерпілі", - говорить Євгенія Закревська, адвокат ГО "Родина Небесної сотні".

24 жовтня має відбутися тендер на будівництво вже великого меморіального комплексу на вулиці Інститутьскій. Закінчення робіт планують якраз до 20 лютого наступного року. У Генпрокуратурі вважають що таким чином слідство взагалі буде заблоковано

"Виникає ситуація- загроза що якщо розпочнеться будівництво то вже й не буде можливості провести ці уточнюючі слідчі експерименти", - говорить Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань генеральної прокуратури України.

Слідчі та батьки загиблих вважають що за чотири роки що минули слідчі технології зробили крок вперед. За допомогою супутника та комп'ютерних програм - можна зробити тривимірну модель всіх подій. Але для цього треба зберегти повністю ландшафт цієї місцевості.

"Потрібно демонтувати ось ці об'єкти, бо вони заважать проведенню цих трасувань. Демонтаж цих об'єктів був погоджений з родинами з нами ще влітку, але до сьогодні не зроблено жодних дій", - говорить Ігор Пошивайло, генеральний директор національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

Поки що міська влада ніяк не реагує на запити генпрокуратури та активістів. До фактичного вирішення питання в останніх залишилося менше трьох днів.