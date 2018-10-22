Турнір на вшанування полеглих воїнів. У бершадській школі номер три на Вінниччині відбулися змагання з баскетболу. Сюди прибули юнацькі команди з різних міст України. Захід присвятили випускникам навчального закладу, які загинули в зоні бойових дій на Донбасі. Ольга Клюєва - докладніше.

Покладання квітів і хвилина мовчання. Так незвично починається в школі спортивне свято. Двоє колишніх випускників цього закладу віддали своє життя за Україну, саме на їхню честь і вирішили влаштувати змагання.

"Ці хлопці віддали житя за нас і нашу свободу що був приклад для нашого покоління молодого".

Про те, що 19-річний В'ячеслав Дремлюх пішов на фронт, батьки й гадки не мали. Хлопець до останнього приховував, що опинився в самому пеклі - Іловайському котлі.

"Він говорив з мамою рвалися міні, а він каже ми на полюванні моя очередь стріляти. Він загинув ніхто не знав що він там був. Він загинув на виході з іловайського котла", - говорить Анатолій Дремлюх, батько загиблого бійця.

Ще один випускник Бершадської школи Юрій Коваленко полковник спецназу за свій героїзм посмертно отримав звання Героя України. Спортсмени віддають шану загиблим у шкільному музеї.

"Не знайти плату яку можна віддати батькам за те що вони виховали таких дітей патріотів".

Ініціатором турніру став учитель фізкультури, який близько знав героїв. Один з них був його товаришем, інший - учнем. Обидва любили спорт.

"Він казав, що ситуація загострюється, а я, Віталій Михайлович, зроблю все, щоб щось змінилося в нашій країні, він був героїчний відважний, був готовий і свідомо до цього ставився", - говорить Віталій Сливинський, вчитель фізкультури.

Змагання видалися доволі емоційними та видовищними. Молоді спортсмени вже навчилися і яскраво перемагати, і гідно програвати. Вони добре розуміють, для чого в сучасному світі потрібен спорт.