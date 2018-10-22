Лоукостер з Італії запускає два рейси в Україну [ Редактировать ]
Італійський лоукостер запускає два нових рейси в Україну. В кінці березня наступного року бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines відкриє рейси в Харків із Мілана та Рима.
Квитки на нові лоукост напрямки з'являться в продажу вже наступного тижня. Вартість від сорока п'яти євро в один кінець з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.
Рейси здійснюватимуть тричі на тиждень - у четвер, п'ятницю та неділю. Нові літаки серії A320 зможуть вмістити 180 пасажирів.
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