В офіційній церемонії відкриття участь взяли кілька сотень людей

У Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору. Розташований він неподалік набережної озера Онтаріо. У центрі споруди скульптура українського митця Петра Дроздовського - "Гірка пам'ять дитинства".

В офіційній церемонії відкриття участь взяли кілька сотень людей. Серед них мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.