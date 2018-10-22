У Канаді відкрили меморіал Голодомору [ Редактировать ]
У Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору. Розташований він неподалік набережної озера Онтаріо. У центрі споруди скульптура українського митця Петра Дроздовського - "Гірка пам'ять дитинства".
В офіційній церемонії відкриття участь взяли кілька сотень людей. Серед них мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.
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