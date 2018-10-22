Одяг по 40 гривень, взуття по 70. У Чернівцях відкрили першу соціальну крамницю. Товари тут більш ніж доступні, а продавцями працюють - безпритульні. Як їм ведеться у цій справі - дізнавалася Ольга Паламарюк.

"Брюки в ассортименте - любого размера, у нас много заказов на крупных женщин. Почти все в одной цене - 35 гривен, сегодня это позволительно".

Пенсіонерка Світлана Іванівна в цій крамниці головний продавець-консультант. Через складні сімейні обставини жінка опинилася в Центрі для безхатьків. Та сидіти, склавши руки, - не захотіла. Дізнавшись про відкриття магазину, вирішила долучитися до справи.

"Пользуются спросом, конечно, джинсы, футболки. Это в первую очередь. Я говорю, эти вещи идут во все времена, во все сезоны", - говорить Світлана Каліненко, продавчиня.

У цій крамниці продають верхній одяг, взуття, головні убори. Ціни мінімальні. Увесь товар це пожертви містян. Зайві речі люди приносять до спеціальних контейнерів їх по місту є кілька. Далі усе сортують. Частину роздають безхатькам, решту привозять сюди.

"Добрий день, привіз вам товар"

"Їдемо транспортом, забираємо контейнера - в городі є. Звідти грузимо ми, машиною приїжджаю сюди, розгружаю. Сим на вулиці скитатися, шлятися. Лучче тут, всі условія, що тобі ще нада?" - говорить Дмитро Малащук, водій-експедитор.

У крамниці товар не залежується.

"На базарі я купляла - 350 грн такі кросівки. А ці - 70, це недорого. Я беру собі, щоб можна бігати".

Перш ніж потрапити на прилавок, одяг та взуття проходять санітарну обробку, запевняють організатори. Усім охочим працювати, кажуть, тут робота знайдеться.

"Дійсно, на півтори тисячі вижити - це просто нереально. Це раз. Друге - це соціальний аспект. Коли людина працює - вона якось спілкується, ніж вона замкнута і сидить у своїх проблемах", - говорить Іван Ковалишин, громадський активіст.

Залучають безхатьків і до творчості. В організаторів соціальної крамниці є столярна майстерня і мистецька кімната. Тут безпритульні виготовляють сувеніри та прикраси.