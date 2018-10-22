КНДР и Южная Корея договорились об отводе оружия с границы [ Редактировать ]
Северная и Южная Кореи, а также командование ООН договорились об изъятии огнестрельного оружия и охранных постов в демилитаризированной зоне деревни Пханмунджом. Через несколько дней после изъятия оружия деревню проверят. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Южной Кореи, пишет Reuters.
"Южная и Северная Кореи, а также Организация Объединенных Наций согласились принять меры по изъятию огнестрельного оружия и охранных постов в общей зоне безопасности Пханмунджома до 25 октября, и в течение двух дней после этого проведут "трехстороннюю совместную проверку", - говорится в сообщении.
Как отметили в Reuters, стороны провели второй раунд переговоров в Пханмунджоме и обсудили пути демилитаризации границы между двумя Кореями, согласно недавнему межкорейскому пакту, подписанному на саммите в прошлом месяце в Пхеньяне.
Южная и Северная Кореи надеются к концу года отвести 11 охранных постов в радиусе 1 километра вдоль военной демаркационной линии на своих границах.
Стороны также планируют отвести все огнестрельное оружие из Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить количество сотрудников, которые там находятся, до 35 человек.
Достигнутое во время второго раунда переговоров соглашение также включает в себя прекращение "всех враждебных действий" и введение запрета на полеты вокруг границы.
Ранее мы писали о том, что Северная Корея согласилась показать американцам ядерный полигон.
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