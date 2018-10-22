В киевском метрополитене около десяти человек пострадали от распыления неизвестного вещества. Люди спускались по эскалатору на платформу, вдруг у них начало першить в горле, стало трудно дышать и начался сильный кашель и головокружение. Об этом пишет УНИАН.

По словам очевидцев, началась паника, люди побежали против движения эскалатора. Кто-то перепрыгивал на другие лестницы, которые двигались вверх. Никакого запаха не было.

По версии правоохранителей, компания подростков играла с газовым баллончиком и розпилила его содержимое. Сейчас их разыскивают. Метрополитен работает в штатном режиме.

Тем, кто закашлялся и испугался, наверху первую помощь оказали медики. Угрозы для их здоровья нет.

"Кашель. Ты не можешь дышать и сразу мгновенно потребность кашлять, откашливать, что у тебя в легких. Паника возникла. Сейчас я чувствую себя абсолютно нормально", - говорит одна из пострадавших.

Ранее мы писали о том, что в Киеве остановилась "синяя" ветка метро.