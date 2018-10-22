Киев сковали "адские" пробки [ Редактировать ]
В Киеве вечером, 22 октября, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
На правом берегу столицы пробки образовались в центральной части города, на Подоле, Куреневке, Лукьяновке, перекрыто движение в районе станции метро "Героев Днепра", а также на Виноградаре - на участке проспекта Правды от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко.
В частности, пробки образовались на ул. Автозаводская, ул. Новоконстантиновская, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, проспекте Победы, в районе станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", в районе Шулявского моста, на Чоколовском бульваре, проспекте Ваалерия Лобановского, на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, в районе "Золотых ворот", "Театральной", "Олимпийской", на бульварах Леси Украины и Дружбы Народов, в районе "Выдубичей" и на Голосеевском проспекте.
На левом берегу Киева движение осложнено на Позняках, Дарнице и Троещине. В частности, пробки наблюдаются в районе станций метро "Осокорки", "Позняки", "Бориспольская", "Левобережная" и "Дарница". Кроме того, в пробках стоит мост Метро и Южный мост. Затруднено движение и по мосту Патона, где на данный момент проводятся дорожные работы.
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