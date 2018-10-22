Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Указанные страны присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы, который продлил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.

"Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Италия хочет ослабить санкции против России.