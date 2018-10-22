Санкции против России: четыре страны продлили "наказание" [ Редактировать ]
Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
Указанные страны присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы, который продлил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.
"Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Италия хочет ослабить санкции против России.
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