США відмовилися від мігрантів з Гондурасу [ Редактировать ]
Ніхто не візьме американський кордон. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що караван мігрантів із Гондурасу не потрапить на територію Штатів. Тисячі утікачів дісталися Мексики.
Близько п'яти тисяч мігрантів вдалося зупинити на кордоні з Гватемалою.
Дональд Трамп позитивно оцінив роботу мексиканської поліції та звинуватив владу Сальвадора, Гватемали та Гондурасу в тому, що вони пропускають величезні каравани мігрантів без перевірки.
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