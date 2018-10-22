Турецькі "розбірки"в центрі Львова. Кілька молодиків викрали громадянина Туреччини. Погрожуючи пістолетом, чоловіка заштовхали в машину і більше доби його возили містом на різних автівках.

Зловмисники хотіли отримати 100 тисяч доларів від бізнес-партнера жертви. Той відмовився платити й звернувся до поліції. Сьогодні викрадачів затримали. Це громадяни Туреччини та Азербайджану.

"Попередньо то, що можем сказати - ну злочинці десь про це трохи взнали, що ці турки тут приїхали організовувати бізнес, значить є кошти. Попередньо було сказано, що так якби вони мали придбати ресторан чи якийсь харчовий заклад", - говорить Валерій Середа начальник ГУ НП у Львівській області.