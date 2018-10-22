Величезний смітник неподалік від центру Харкова виявили правоохоронці. На території колишнього заводу - за гроші можна було скинути будівельний та інший непотріб. Величезні машини їздили сюди, одна за одною, близько трьох років. Усі подробиці - в наступному сюжеті.

Незаконне сміттєзвалище площею у вісім гектарів знайшли за якихось сім кілометрів від центра Харкова.

"Цілі гори непотребу, будівельне сміття, залізяччя, нерозпроданий секонд-хенд, папір, скло, пластик. Усе це на величезній території рівномірно утрамбовували спецтехнікою".

Колись, це була територія заводу Серп і Молот. На початку двохтисячних підприємство розвалилося, землю спочатку віддали в оренду, під будівництво торговельного центру,

рік тому повернули у власність громади. Та фактично, кажуть місцеві жителі, сюди майже три роки - вдень і вночі - звозять сміття.

"Кразы, вот эти полностью груженые мусором. Вот а тут уже дороги выбили, попадают в дырку, дом уже, просто трещины пошли, жутко. Люди, которые на 3-м этаже и туда выходят, они говорят, у нас кровати все трясутся", - говорить Наталія Максименко, мешканка Харкова

Люди не відкривають вікна, та побоюються, що на звалищі можуть скадати небезпечні відходи.

"Там с той стороны просто кошмар, окна, я не знаю, пелена. Опять же, что они туда выкидывают, неизвестно. Может, ртуть, может, еще что. Центр города, Московский проспект, ветер поднялся, туда, здесь детские сады. Там школа. Ну, как тут жить. Чернобыль!" - говорить Євген, житель Харкова.

Активісти ще влітку звернулися до екологів - з проханням закрити полігон.

"Отримав відмову - вони ссилались на те, що я як активіст-правозахисник не встановив осіб, які саме тут вивозили сміття, тому вони не можуть нічого зробити", - говорить Даніель Солодчик, правозахисник.

Від серпня за сміттєзвалищем стежили правоохоронці. Розповідають, тут був облаштований пропускний пункт. З водіїв - за кожну машину з відходами брали плату.

"Хтось навіть каже 50 грн, хтось 400 грн. Якщо дуже приблизно порахувати, заїжджало щодня теж, за різними підрахунками, від 40 до ста автомобілів, то бюджет міста, який мав би отримувати кошти, так, від офіційної утилізації, недоотримував від 60 тис грн щодня", - говорить Віта Дубовик, речник прокурора Харківської області.

Із п'ятниці на сміттєзвалище заїхати не можна. Поліція охороняє вхід. Бульдозери, які тут працювали, арештовано. Правоохоронці розслідують справу за двома статтями - самозахоплення території та забруднення ділянки. У прокуратурі кажуть - дадуть правову оцінку не лише діям організаторів полігону, а й бездіяльності представників міськради, у яких під боком роками працювало нелегальне звалище.