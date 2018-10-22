Рішення, яке змінить баланс сил. Дональд Трамп має намір переглянути договір про скорочення стратегічних озброєнь, який Америка підписала ще з Радянським Союзом.

І це тема, про яку говорять сьогодні політики в європейських столицях. Дмитро Анопченко зібрав усі заяви.

Дональд Трамп уміє дивувати. Його заява про намір вийти з так званого РСМД - Договору про скорочення ракет середньої і меншої дальності - застало зненацька не тільки Росію, але й партнерів по ЄС і НАТО.

"Росія порушує цей договір. Багато років вже порушує - і я не знаю, чому президент Обама не обговорював це, або взагалі не вийшов з угоди".

Але Трамп - Не Обама. New York Times повідомила, що він вирішив вийти з договору і радник президента з національної безпеки Джон Болтон, а він якраз сьогодні в Москві, де зустрічається і з Лавровим і з Путіним, повинен повідомити про це Росію. Тобто - якщо вірити пресі - питання практично вирішене.

Цей договір без перебільшення історичний. У грудні 1987 року його ще Михайло Горбачов від імені Радянського союзу підписав. І після розпаду країни угоду - крім Росії і США - виконувала, зокрема, й Україна. Його суть - зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети наземного базування, а також знищити наявні пускові установки і ракети радіусом дії від 500 до 5 тисяч кілометрів.

Сам Михайло Горбачов прокоментував рішення Трампа одним з перших. Сказав - вкрай стурбований, мовляв "це неприпустимо", і закликав ООН і Раду безпеки терміново розглянути це питання. Досить нервова реакція і в Європі.

ЄС очікує, що у США замисляться про наслідки можливого виходу з договору - мовляв, "нова гонка озброєнь принесе ще більше нестабільності".

"Ми вважаємо, що США і Росія повинні залишатися прихильними конструктивному діалогу щоб зберегти цю угоду й забезпечити її повне й неухильне дотримання, що звичайно ж критично важливо і для Європи і для глобальної безпеки", - говорить Майя Косьянчіч, прес-секретар Верховного представника ЄС із закордонних справ.

Про занепокоєння заявили в Іспанії і Німеччині. Президент Франції на правах друга - дзвонив Трампу. Схоже, вмовляв президента передумати, оскільки в комюніке Єлисейського палацу говориться - "французький лідер наголосив на важливості цього договору для європейської безпеки і стратегічної стабільності".

Свою позицію сформулювала і Україна. Міністр закордонних справ країни написав у твіттері - "ставиться до наміру США з розумінням"- оскільки "архітектура стратегічної стабільності повинна бути прозорою, чесною і ефективною".

У цих словах про "чесність"і "прозорість"- явний натяк на заяви, які і в Вашингтоні роблять. Що Росія цей договір порушує. І в американській пресі сьогодні пишуть - швидше за все, точка неповернення пройдена. І Джон Болтон перебуваючи зараз в Москві, як раз і буде намагатися позначити умови для нового договору, на нових умовах.

І ця дискусія буде дуже жорсткою, оскільки штати по суті ставлять Росію в один ряд з КНДР, пропонуючи забути про домовленості часів Горбачова і вибудовувати позиції з чистого аркуша. Преса також помітила - якраз до цієї події в США спустили на воду два найсучасніші атомні підводні човни.

Демонструючи, що краще "домовитися по-доброму" - адже і для США нова гонка озброєнь (якщо вона почнеться) буде серйозним ударом по бюджету, але економіка ослабленої санкціями Росії може її просто не витримати.